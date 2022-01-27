27 января 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 14:54 — REGNUM «Если Россия начнет осуществление плана на Украине, она захватит Анаклию и будет проводить военные рейды в Самегрело», — пост такого содержания на своей странице в соцсети Facebook опубликовал находящийся в грузинской тюрьме экс-президент Саакашвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Его предсказание, сделанное со ссылкой на собственные источники в администрации Белого дома США, перепостили другие пользователи грузинских соцсетей, открыв своеобразную дискуссию по планам России и осведомленности в них Саакашвили.

«Действительно, его мать… Написал бы уж прямо Путину: если понадобится Анаклия в войне с Украиной, захвати ее… (далее нецензурно)», — отозвался пользователь З. М.

«А что, карты уже передал (Саакашвили Путину)? Или армия доверена и … не шевелит? Если кто и вертит задом перед Россией, это хорошо видно давно. Оглянись вокруг», — возразил с не меньшим обилием нецензурных выражений пользователь М. М.

Саакашвили и галстук

«Анаклию собирается захватить Россия и рейды проводить в Самегрело, да так, что Путин боится Миши? Вот уже четыре месяца Путин вместе с Бидзиной убивают Мишу и никак не убили. (далее идет нецензурная брань в адрес Саакашвили)», — возмутился пользователь А. М.

«Особого ума, чтобы понять намерения России, не нужно. Эта страна вышла из себя. И если поработит Украину, то и нас перепашет. Не дай Бог. Грузию они (русские) хотят без грузин…» — продолжила обсуждение Д. Г.

«А что, ему (Саакашвили) «агенты» в тюрьму поставляют информации? Это что за тюрьма такая, что Миша знает то, чего не знают ЦРУ и грузинская госбезопасность?» — саркастично заметил П. Д.

«Я, конечно, очень уважаю господина Михаила, но при нем же Грузия потеряла Самачабло (Южную Осетию) если не навсегда, то как минимум на один-два века. Грузин там уничтожили. Так что больше ответственности и осторожности нужно», — почтительно предупредил Г. М.

«Самачабло уже было занято русскими, и там ежедневно убивали грузин, а наше правительство не могло контролировать ситуацию. Саакашвили назвал русских поработителями, а не голубями мира», — ответила предыдущему комментатору К. К.

«И что изменилось от этого, от смены наименований и присвоения кличек? Мне интересны последствия, а не названия», — возразил ей Б. Г.

«А то, что Украина потеряла Крым и восточную часть, это тоже вина Миши? Или Зеленского? Не Путина ли? Чем раздразнила Украина Россию? Ничем, но все же отобрали. И Миша здесь ни при чем», — вступился за Саакашвили пользователь З. З.

Донецк после обстрела Andrew Butko

«Это он (Саакашвили) продал всю Грузию. А Путин поэтапно переходит в атаку. Оба вероломные», — заметила Л. Л.

«Откуда у него (Саакашвили) информация о планах России? Пусть скажет и то, почему убежал с Украины до начала войны. Постепенно расшифровывается, знает ли сам об этом?» — добавила Д. Т.

«Откуда у него информация о планах Путина? Интересно. А если бы сам построил Лазику (порт на месте Анаклии), что, лазикийцы бы оказали сопротивление русским? И как только слушает его народ, удивительно. После стольких-то сказок», — поинтересовался Н. Г.