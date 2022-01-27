Москва, , 13:59 — REGNUM С 1 февраля в России повысятся размеры социальных выплат для различных категорий граждан. Об этом 27 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

По его словам, повышение пособий и выплат затронет семьи с детьми, людей с ограничениями по здоровью, пострадавших на производстве и ветеранов.

«Ежегодно для них с 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению президента будут увеличены на 8,4%», — сказал Мишустин.

Кроме того, вырастут размеры единовременных пособий по беременности и при рождении ребёнка. Изменится и сумма материнского капитала. За первого ребёнка она будет составлять 524 тыс. рублей, за второго и последующих — 693 тыс. рублей.