Кишинёв, 27 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Средняя цена 1 тыс. кубических метров природного газа, приобретённого в России для Молдавии в 2022 году, по оценкам специалистов, составит $620. Об этом 27 января заявил на пресс-конференции глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он отметил, что при расчёте средней цены на газ в ноябре 2021 года в копании не стали учитывать накопившуюся разницу между закупочной ценой и тем, что заплатило население. Также специалисты не учли новый резкий рост стоимости топлива в январе 2022 года.

«Если бы тариф был не десять, а 12 леев — наверное, это была наша ошибка, — у нас не было бы таких проблем с оплатой. Никто не знал, что цена в январе будет такой высокой», — сказал Чебан.

Глава компании отметил, что новый тариф для населения теперь рассчитан исходя из прогноза, что средняя цена за российский газ в течение года составит $620. Если она будет ниже, то тариф можно будет пересмотреть, но только после того, как компания компенсирует убытки, полученные из-за разницы закупочных цен и цены для населения.

Для того, чтобы предложения «Молдовагаза» вступили в силу, нужно, чтобы их одобрили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.

Напомним, молдавская сторона затянула переговоры о продлении контракта с Газпромом на поставку топлива. Из-за этого в октябре 2021 года на месяц стороны договорились о цене $820 за тыс. кубометров. После подписания новых условий цена на газ для Молдавии стала плавающей и в ноябре составила $450. На этом основании в «Молдовагаз» пересчитали тариф для населения на год, и он вырос в 2,4 раза. В январе 2022 года цена голубого топлива для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. кубометров.