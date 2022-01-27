Кострома, , 14:47 — REGNUM Дмитрия Морозова, арестованного по подозрению в педофилии, исключили из молодёжной палаты при Костромской областной думе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молодёжная палата при Костромской областной думе

Напомним, информация о задержании 24-летнего костромича, появилась 18 января 2022 года. Следствие считает, что Морозов совершал «развратные действия» в отношении нескольких несовершеннолетних.

До недавнего времени молодой человек работал председателем молодёжного правительства региона и возглавлял нерехтское отделение «Молодой гвардии Единой России». По информации представителей партии он был уволен со всех постов за месяц до начала следственных действий.

Формально Морозова исключили за пропуск заседаний молодежной палаты. Вместе с ним совещательный орган покинули ещё три человека — Максим Голубев, Аида Курбанова и Мадина Нуриева. Их уход по словам председателя палаты Даниила Ефлова никак не связан с уголовным делом Морозова. Причиной отказа от работы в молодежной палате стала большая занятость исключенных на основной работе, наличие детей и пропуск мероприятий без уважительных причин.

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