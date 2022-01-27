Нили, Афганистан, 27 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди. По данным источников, инцидент произошёл в районе «Хажди» в административном центре Дайкунди. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tysto Авария

В результате аварии два человека погибли, когда автомобиль съехал с дороги в городе Нили. Доктор Хамид Назим, директор провинциальной больницы Дайкунди, добавил, что девять раненых были доставлены в больницу.

По его словам, среди раненых трое женщин, их нынешнее состояние оценивается как «удовлетворительное».

Хамид Назим добавил, что прошлой ночью пять человек были доставлены в провинциальную больницу Дайкунди в результате еще одного дорожно-транспортного происшествия в селе Робат Коргех уезда Хедир.

Зимой из-за снегопада в Дайкунди участились дорожно-транспортные происшествия. Основными причинами ДТП считаются нестандартность и малая ширина дорог.