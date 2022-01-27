Стокгольм, , 14:00 — REGNUM В настоящее время представители атомной промышленности Швеции вынашивают планы по строительству полигонов на территории страны, где радиоактивное ядерное топливо будет храниться не менее 100 000 лет. Как ожидается, 27 января правительство Швеции примет окончательное решение по этому вопросу, и есть много признаков того, что ответ будет положительным, передает телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение об окончательном захоронении ядерных отходов ожидается сегодня, но вечером 26 января шведское радио Ekot сообщило, что вопрос о строительстве могильников не был включен в повестку дня для заседания правительства, намеченного на 27 января.

Министр окружающей среды Анника Страндхелл на днях заболела COVID-19. Однако ее пресс-секретарь сообщил радиостанции Ekot, что решение все равно будет обнародовано 27 января.

Отмечается, что дискуссии в правительстве был оживленными настолько, что факт отсутствия вопроса о ядерных могильниках в повестке заседания правительства объясняется консультациями, которые продолжались поздним вечером 27 января.