Томск, , 13:57 — REGNUM В Томске 27 января из окна школы №40 выпал ученик восьмого класса. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в городском департаменте образования.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ЧП произошло во время перемены. Школьник выпал из окна четвёртого этажа.

«Ребёнок с травмами доставлен в БСМП. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученика», — прокомментировал начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

Комментарий Савенкова предоставила пресс-служба мэрии города.

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