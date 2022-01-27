Москва, 27 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В случае запрета для России проведения операций в американских долларах и евро, эти валюты могут быть заменены на китайский юань. Об этом 27 января заявил в интервью российским СМИ замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Да, отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что он не знает, кто в результате таких решений стран Запада потеряет больше, система эмитирующая доллар или евро, или же Россия.

«Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно — это вопрос вкуса», — добавил замглавы Совбеза РФ.

Также он указал на то, что Россия уже в течение достаточно продолжительного времени проводит в жизнь курс на более сбалансированную корзину валют и систему резервов, в результате чего доля американских долларов в их общем объеме снижается.

«Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выходом из различных международных договоров США создали неблагоприятный фон для продолжения переговоров по ограничению стратегических вооружений.