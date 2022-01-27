Стокгольм, 27 января 2022, 13:59 — REGNUM По информации телеканала SVT, 27 января в Арланду прибудет еще одна группа гражданок Швеции, которые числились женами боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их депортируют из северо-восточной части Сирии. Женщины и их дети были заключены в лагеря, находящиеся под контролем курдов.
Журналисты пишут, что неизвестно, будет ли предъявлено женщинам обвинение в Швеции. Женщин встретит в Арланде полицейские, социальные службы и врачи.
Тех женщин, которые шведские правоохранители подозревают в военных преступлениях, отправят на допрос.
Отмечается, что речь идет уже о третей группе жен боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее в Швецию приехали в общей сложности шесть женщин с детьми.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.