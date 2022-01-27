Бишкек, , 13:55 — REGNUM В столице Киргизии на карантин по коронавирусу полностью закрыты уже 24 школы и три детских сада. Об этом сообщили в управлении образования мэрии Бишкека сегодня, 27 января.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также стало известно о том, что за последние сутки среди столичных жителей выявлено 289 новых случаев COVID-19, из которых 36 госпитализировали, а остальные будут лечиться амбулаторно. За прошедшие сутки умерли два пациента зараженных коронавирусом.

В столичном муниципалитете отмечают, что в Бишкеке сейчас открыт 81 прививочный пункт, в которых граждане могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

В столице Киргизии первым компонентом противокоронавирусной вакцины привились уже свыше 160 тысяч человек, а обоими компонентами — более 131 тысячи человек. Сейчас коллективный иммунитет среди бишкекчан составляет 31,6%.