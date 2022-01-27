Стокгольм, , 13:53 — REGNUM Стратегическая игра Crusader Kings III выйдет на консолях PlayStation и Xbox 29 марта 2022 года. Об этом 27 января пишет издание VGC.

Crusader Kings 3 Crusaderkings.com

Отмечается, что это первая часть Crusader Kings, в которую можно будет поиграть на консолях. Она также станет бесплатно доступна подписчикам сервиса Game Pass.

Напомним, что релиз Crusader Kings III на PC состоялся 1 сентября 2020 года. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.

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