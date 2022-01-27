Луганск, , 13:56 — REGNUM Группировка украинских войск наращивается в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в ходе брифинга 27 января.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Он отметил, что наращивание группировки войск Вооружённых сил Украины в зоне так называемой операции объединённых сил продолжается. На это указывают факты, полученные разведчиками в течение последних двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипоненко также заявил о примерно 40 попытках украинских силовиков провести воздушную разведку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

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