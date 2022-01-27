Барнаул, 27 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков обсудили проект реконструкции барнаульского аэропорта. Его реализация начнётся уже весной 2022 года. Подробности сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Andrew Belonogow Аэропорт Барнаула

Оценка дополнительной эмиссии акций АО «Авиапредприятие «Алтай», совладельцем которого является «Новапорт», должна пройти в феврале, весной «Новапорт» приступит к реализации проекта реконструкции.

Для Алтайского края этот проект важен еще и тем, что в ближайшие годы начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.

«Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал», — заявил генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков. Он также сообщил, что в ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса, это позволит не закрывать аэропорт на время проведения работ.

Появятся современное светосигнальное оборудование, перроны, которые подходят к телетрапам. Строительство современного терминала и новой взлетно-посадочной полосы позволят нарастить пассажиропоток за счет повышения комфортности и безопасности полетов и привлечения к сотрудничеству новых авиакомпаний.

Напомним, в феврале 2020 года власти Алтайского края известили, что в соответствии с инвестиционным соглашением, к весне 2023 года ООО «Новапорт Холдинг», являющаяся совладельцем авиапредприятия «Алтай», должна построить в Барнауле новое здание аэропорта площадью не менее восьми тысяч квадратных метров и стоимостью три миллиарда рублей.

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