Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В ходе проверок на соблюдение антиковидных требований в Санкт-Петербурге опечатали еще пять заведений в сфере общественного питания. Об этом 27 января сообщили в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ).

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

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Сотрудники ККИ совместно с представителями комитета по промышленной политике инновациям и торговле продолжают проводить рейды по заведениям Петербурга. На этой неделе сотрудники пришли с проверкой в заведения Адмиралтейского, Центрального, Невского, Приморского, Фрунзенского, Петроградского, Василеостровского, Выборгского, Кировского, Московского, Калининского, Пушкинского и Красногвардейского районов.

В ходе рейдов проверили 70 магазинов, 11 кафе и ресторанов, а также 23 организации, предоставляющие различные услуги. Из 104 заведений нарушения установили в шести точках. Сотрудники комитетов в основном фиксировали отсутствие QR-кода и средств индивидуальной защиты у персонала. В одном заведении не велись журналы термометрии и дезинфекции, ответственное лицо не предоставило сведения о вакцинации сотрудников.

Ночные проверки комитетов совместно с Роспотребнадзором и полицией в 13 заведениях выявили пять нарушителей. Отмечаются грубые нарушения установленных требований — прежде всего, курение кальянов в общественных местах, которые находятся под запретом. Помимо этого, персонал не проверял у посетителей QR-коды, а также не носил маски.

Владельцы заведений-нарушителей за несоблюдение антиковидных требований будут привлечены к административной ответственности и штрафам в размере до трехсот тысяч рублей. В пяти заведениях приостановлена работа, сотрудники Следственного комитета опечатали двери.