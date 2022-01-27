Бишкек, , 13:50 — REGNUM В Киргизии самозахватчики отобрали около 13 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения и незаконно построили на них свои дома, передаёт госагентство «Кабар».

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает госучреждение «Кадастр», большинство из этих земельных участков были захвачены после 2005 года, а затем незаконно проданы другим гражданам.

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Сейчас в республике проходит государственная кампания по максимально упрощённой легализации незаконно захваченных земельных участков и самовольно построенных на них домов.

Так, в одной только столице Киргизии технические паспорта уже получили около тысячи самозахватчиков. А всего в Бишкеке было подано более 3 тысяч заявлений от граждан, желающих узаконить захваченные территории.

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