Тамбов, 27 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об исчезновении 17-летнего жителя Тамбовской области в 2016 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

К главе СК обратилась мать пропавшего подростка. Она заявила, что с 2016 года следствие не дало результатов, и о судьбе её сына ничего не известно до сих пор. В 2020 году женщина уже обращалась к Бастрыкину. Глава СК уже тогда был недоволен работой следствия в регионе и дал ряд конкретных поручений.

17-летний житель села Каменка Ржаксинского района вечером 29 апреля 2016 года вместе со своим знакомым на мотоцикле поехал в клуб села Волхонщина, но не вернулся домой. 1 мая 2016 года на берегу реки Савала нашли его куртку. Водолазы ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» 62 раза выезжали на обследование акватории реки и прибрежной зоны. В работах применялись гидролокатор-эхолот, система подводного видеонаблюдения и другое криминалистическое оборудование, однако поиски результатов не дали.