Герат, Афганистан, , 13:49 — REGNUM Гератская торгово-инвестиционная палата объявила о значительном сокращении производства шафрана в этой провинции Афганистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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»В этом году производство шафрана значительно сократилось из-за засухи», — отметил Турьялай Гауси, заместитель главы Гератской торгово-инвестиционной палаты.

По его словам, «в этом году было произведено 15 тонн шафрана, за аналогичный период прошлого года — 20 тонн».

»Но цена шафрана выше, чем в прошлом году», — отметил Гауси.

По словам заместителя главы Торговой палаты Герата, в прошлом году килограмм шафрана продавался за 25−30 тысяч афгани, а в этом — за 90−100 тысяч афгани, он также экспортировался в Китай, ОАЭ, Турцию и страны Европы.

По данным министерства сельского хозяйства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 8000 гектаров земли в 34 провинциях Афганистана в настоящее время отведены под выращивание шафрана.