Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 января возложил цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 78-летия полного снятия блокады Ленинграда.

Пискарёвское мемориальное кладбище. Санкт-Петербург Ninaras

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Президент возложил букет цветов к братской могиле, в которой похоронен его брат Виктор, который погиб ещё ребёнком во время блокады, а затем возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Церемонию завершил гимн России.

Пискарёвское мемориальное кладбище является самым большим в мире кладбищем жертв Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах покоится более 500 тыс. жителей Ленинграда, погибших от голода, бомбёжек и обстрелов.