София, 27 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Небольшой церковный приход в столице Румынии Бухаресте получил счет за газовое отопление, предоставленное в декабре 2021-го года, на общую сумму в 4325 леев (около $1000). Об этом 27 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Images Money Отопление

Как утверждает настоятель храма — отец Франциск, таким образом, соответствующая сумма в платежных документах по сравнению с позапрошлым месяцем (ноябрем 2021-го года) выросла примерно в десять раз.

«У нас маленькое помещение и всего одна хозяйственная постройка, они никак не могут обходиться настолько дорого», — сетует священник.

В то же время представители местных органов власти заявляют, что ошибки в указанных платежных документах нет. Дескать, из-за резкого подорожания энергоносителей, цены на газ, электричество и виду для бытовых потребителей выросли в геометрической прогрессии. «Тарифы будут повышаться и дальше», — резюмировали чиновники.