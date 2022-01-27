Москва, , 13:43 — REGNUM Гражданин США, бывший сотрудник американского посольства в Москве Марк Фогель обвиняется в контрабанде наркотиков. Об этом 27 января сообщили РИА Новости со ссылкой на данные УТ МВД России по ЦФО.

Здание посольства США в Москве Dzerod

По данным СМИ, следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении гражданина США Фогеля. Бывший американский дипломат обвиняется в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере. Известно, что наркотические средства были замаскированы и спрятаны в различные предметы и аксессуары.

В отношении Фогеля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов») и частью 2 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Химкинский городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что супруга бывшего дипломата могла избавиться от улик в квартире — полицейские увидели по камерам наблюдения, как она выносит из дома свёрток и выбрасывает в мусор, а позже уносит его за пределы ЖК.

Как сообщало ИА REGNUM, американское посольство в Москве в курсе сообщений об арестованном в России гражданине США, однако оно не комментирует их из-за соображений конфиденциальности.

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