Ярославль, 27 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле водитель автобуса признан виновным в ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

СУ СКР по ЯО Автобус

Само происшествие случилось 26 августа 2021 года на остановке общественного транспорта «Тутаевское шоссе».

«Водитель автобуса «ЛИАЗ», высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение. При этом дверьми оказалась зажата рука пассажира (бабушки), которая держала за руку уже находившегося на тротуаре ребенка. В результате этого ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса. Девочка 2018 г.р. была госпитализирована с травмами в реанимационное отделение, где впоследствии скончалась», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

62-летний водитель автобуса признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Дзержинский суд Ярославля назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Так же сотрудник «ПАТП-1» лишен права управлять транспортными средствами на срок 2,5 года.

Удовлетворены гражданские иски потерпевших. В пользу матери девочки с «ПАТП-1» районный суд взыскал 1 млн рублей, в пользу двух бабушек погибшей — по 800 тысяч. Приговор в законную силу не вступил.