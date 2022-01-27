В Ярославле водителя автобуса осудили за гибель ребенка
Ярославль, 27 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ярославле водитель автобуса признан виновным в ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.
Само происшествие случилось 26 августа 2021 года на остановке общественного транспорта «Тутаевское шоссе».
«Водитель автобуса «ЛИАЗ», высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение. При этом дверьми оказалась зажата рука пассажира (бабушки), которая держала за руку уже находившегося на тротуаре ребенка. В результате этого ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса. Девочка 2018 г.р. была госпитализирована с травмами в реанимационное отделение, где впоследствии скончалась», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.
62-летний водитель автобуса признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Дзержинский суд Ярославля назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Так же сотрудник «ПАТП-1» лишен права управлять транспортными средствами на срок 2,5 года.
Удовлетворены гражданские иски потерпевших. В пользу матери девочки с «ПАТП-1» районный суд взыскал 1 млн рублей, в пользу двух бабушек погибшей — по 800 тысяч. Приговор в законную силу не вступил.