Чита, , 13:42 — REGNUM Прокуратура Красночикойского района Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Подробности сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кедр

По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый, введя в заблуждение бригаду работников о законности заготовки древесины, дал указание спилить на арендованном им в Красночикойском лесничестве участке кедр. В результате незаконно спилены 96 сырорастущих деревьев особо ценной породы, в связи с чем окружающей среде причинен ущерб в сумме около 2 млн рублей.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красночикойский районный суд Забайкальского края для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье по итогам 2021 года увеличилась выявляемость незаконных рубок лесных насаждений.

Читайте также: В Забайкалье борьба с чёрными лесорубами признана успешной