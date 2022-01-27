Донецк, 27 января 2022, 13:42 — REGNUM Киев продолжает подготовку к наступательной операции против республик Донбасса. Об этом свидетельствует ряд признаков, прежде всего, концентрация личного состава и техники. Об этом в эфире YouТube-канала «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Кроме того «откровенно о подготовке к наступательной операции» говори и ряд экстренных мероприятий, который проводится в военно-полевых госпиталях в подконтрольных Киеву Волновахе, Мариуполе и других населённых пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил проведения Украиной в Донбассе постановочных химических атак вдоль всей линии соприкосновения, по примеру Сирии. при этом он выразил надежду, что Киев не будет применять подобный сценарий.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
Также, по его словам, есть сведения о прибытии в Авдеевку 40 военных специалистов, прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании. Существует вероятность подготовки и проведения провокаций этими военнослужащими, добавил Пушилин.