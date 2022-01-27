Брюссель, 27 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила финансирование расширения газового хранилища в Чирене (северо-западная Болгария), являющегося крупнейшим ПГХ в регионе. Об этом 27 января сообщает БНР.

Wiktor Dabkowski Европейский союз

Согласно официальной информации, в рамках указанного плана Брюссель выделит Софии около 78 млн евро, которые будут использованы на увеличение мощностей подземных структур с 550 млн кубометров до 1 млрд кубометров путем строительства 10 дополнительных емкостей.

«Нововведение позволит в значительной степени снизить затраты на регулярную транспортировку газа и обеспечить Болгарию дополнительными запасами энергоносителей», — говорится в документе болгарского правительства.

Напомним, вопрос взаимодействия со структурами ЕС в вопросах обеспечения энергетической безопасности Софии являлся основным пунктом в деятельности коалиционного правительства Болгарии на 2022-й год. Ранее представители Еврокомиссии заявили о намерении предоставить болгарской стороне беспроцентные займы на реализацию соответствующих проектов.