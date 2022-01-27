Москва, , 13:40 — REGNUM Срок наказания Евгении Хасис, которая была осуждена по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, снижен с 18 до 17 лет лишения свободы Верховным судом РФ. Об этом 27 января сообщает РИА Новости.

Верховный суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что судом было из-за истечения срока давности исключено наказание за незаконный оборот оружия и оставлен срок наказания за соучастие в убийстве Маркелова и Бабуровой.

«Исключить из приговора Хасис осуждение по частям 2 и 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия)», — заявил в ходе оглашения решения суда один из членов судейской коллегии.

Также указывается, что адвокат Хасис подтвердил, что его подзащитной срок лишения свободы уменьшен до 17 лет колонии после исключения наказания за незаконный оборот оружия.

Отметим, адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову застрелили в Москве 19 января 2009 года и это стало одним из наиболее громких убийств в России в 2000-х.