Ереван, , 13:37 — REGNUM Для того, чтобы Совет по конституционной реформе Армении начала работу осталось только получить указание премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом 27 января заявил на брифинге министр юстиции республики Карен Андреасян.

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«Ожидаем подписи премьер-министра, чтобы совет начал работу», — сказал глава ведомства.

Андреасян отметил, что в ходе конкурса в совет вошли общественные внепарламентские организации. График работы составлен и также представлен на рассмотрение главе правительства.

Стоит отметить, что в марте 2021 года Пашинян заявил о возможном референдуме о переходе от парламентской к полупрезидентской модели правления в Армении. Позже он заявил, что действующая модель республики показала свои «плюсы» во время политического кризиса. Тем не менее, премьер-министр в декабре прошлого года распорядился о создании совета по конституционной реформе.