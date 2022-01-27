Черкесск, , 13:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии предстоит благоустроить в 2022 году 13 общественных территорий и 50 дворов многоквартирных домов. Обновление ждет 22 населенных пункта, в том числе города Черкесск, Карачаевск и Усть-Джегута, а также села и аулы региона, сообщили 27 января в пресс-службе главы и правительства республики.

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Согласно проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в предстоящие три года в Карачаево-Черкесии будут благоустроены около 500 дворов многоквартирных домов и 150 общественных территорий.

Во дворах появятся новые детские и игровые площадки, будут созданы территории для занятий спортом с резиновым покрытием, уложен асфальт и обустроены тротуары, установлены скамейки, урны и освещение.

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