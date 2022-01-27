Ош, Киргизия, , 13:36 — REGNUM В южных областях Киргизии уже несколько дней наблюдается снижение давления природного газа в магистральных газопроводах, поэтому в пиковые часы нагрузки «Газпром Кыргызстан» вынужден ограничивать подачу газа в частный сектор города Оша. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе киргизского представительства корпорации «Газпром».

Нехватка газа Pixabay.com

Причиной нехватки голубого топлива стало резкое снижение температуры окружающего воздуха и нехватка ресурсной базы месторождений Узбекистана, с территории которого природный газ импортируется на юг Киргизии.

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Более того, по имеющейся информации, в сильные холода есть трудности с обеспечением стабильности поставок для внутреннего потребления в Узбекистане, что приводит к различным ограничениям в отопительный сезон.

Также необходимо отметить, что узбекские власти официально заявили о планах по прекращению экспорта природного газа.

«Увеличение добычи газа на месторождениях Киргизии могло бы способствовать независимости южных областей республики от поставок энергоресурса со стороны внешнего поставщика и обеспечению энергетической безопасности страны», — подчёркивают в компании «Газпром Кыргызстан».

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