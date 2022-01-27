Казань, , 13:37 — REGNUM В столице Татарии из автобуса №91 высадили ребенка по причине невозможности оплатить проезд банковской картой «Мир». Информация об этом появилась в соцсетях.

Оплата банковской картой

По данным публикации, инцидент произошел 26 января.

«91 автобус высадил ребенка на улице Николая Ершова. Сказали, что карта «Мир» не проходит [и находится] в черном списке. Сегодня — такая же картина, но карта проходит в городе в других автобусах и троллейбусах. Ребенку 16 лет, и она не доехала до дома», — пишет автор.

Прокуратура организовала проверку, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, заявил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, передает «Бизнес-онлайн».

ИА REGNUM напоминает, девочку 22 декабря по дороге в школу высадили из автобуса №284 на остановке общественного транспорта в городе Энгельсе.

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