27 января 2022 | Время чтения 5 мин

Все разговоры о «либеральном интернационализме» и порядке, основанном на правилах, являются не чем иным, как продуманной и умной игрой, с помощью которой США привязывают к континенту и таким образом обеспечивают Великобритании условия для увеличения собственного влияния. Непонятно, правда, может ли такой подход считаться действенным в долгосрочной перспективе.

Александр Белов, , 14:05 — REGNUM Великобритания пошла на беспрецедентный шаг: глава МИД королевства вопреки любым протоколам обвинил Россию в заговоре с целью свержения власти на Украине и замены ее марионеточным правительством, пишет Сумантра Майтра в статье, вышедшей 27 января в Responsible Statecraft.

Уильям Хогарт. Капитан лорд Джордж Грэхэм в своей каюте (фрагмент)

Как сообщила Financial Times, заявление британских дипломатов прозвучало после отставки командующего военно-морскими силами Германии из-за скандала, вызванного тем, что он заявил, что Владимиру Путину следует оказывать «уважение, которого он, вероятно, заслуживает», и что Крым никогда не вернется в состав Украины.

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Между тем — что несколько необычно — Великобритания оказалась в авангарде поставок оружия и платформ Киеву, часто минуя воздушное пространство Германии и Нидерландов для их доставки на Украину.

«Высокопоставленный британский чиновник отметил, что [отказ от использования воздушного пространства Германии] отражает тесные консультации Великобритании с Данией и Швецией и что Лондон не спрашивал у немцев разрешения, потому что это задержало бы миссию, в которой скорость играет очень важную роль», — продолжило издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

Германия и, по логике вещей, Нидерланды и Италия в отношении Украины заняли позицию, которую можно назвать беспристрастной озабоченностью. Глава ВМФ ФРГ ушел в отставку из-за того, что сказал — и все это знают — очевидное: что «реваншизм» России мотивирован не каким-то бездумным империализмом, но имеет под собой основания, если учесть постоянное чувство предательства и угрозы, которое испытывает Москва. Такой же точки зрения придерживаются и власти Италии, из-за чего официальный Киев недавно устроил публичную истерику.

Единственным исключением в Западной Европе стала Великобритания. Всё чаще кажется, что Лондон, в отличие от осторожных Германии, Франции и, в некоторой степени, США, выступает за акселерационизм и балансирование на грани войны при поддержке Восточной и Центральной Европы. С какой целью — это непростой вопрос.

Часто приходится задаваться вопросом, почему Великобритания инстинктивно стремится к тому, чтобы в европейской политике занимать антироссийские позиции. Подобный подход идет вразрез с непосредственной материальной или географической логикой. Великобритании ни сейчас, ни в ближайшем будущем не угрожают российские танки или флот. Поэтому стоит задаться вопросом, что может быть непосредственной причиной такого курса Лондона?

Без информации о содержании внутренних обсуждений в британском правительстве можно говорить о трех возможных объяснениях. Наиболее правдоподобное объяснение зачастую самое простое, но и вызывает оно наибольшую тревогу: высшие эшелоны британского государства настолько замкнуты в себе, что они всё больше верят своей собственной интернационалистской риторике. Согласно такому видению, Лондон в большей степени привержен суверенитету и границам Украины, чем собственным, готов идти на материальные и человеческие жертвы для поддержания Восточной Европы, но при этом не может или не хочет остановить переброску нелегалов через Ла-Манш.

Внешнеполитическое мышление королевства в основном определяют упертые и преследующие свои интересы британские либералы-интернационалисты, такие как Рори Стюарт, Том Тугендхат, Тобиас Эллвуд, нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и лидер лейбористов сэр Кейр Стармер. Ситуация усугубляется отсутствием более сдержанного голоса в британском внешнеполитическом истеблишменте и СМИ, что является печальным концом некогда славного наследия узкого реализма тори от Каслри до Солсбери, от Керзона до Лэнсдауна и Галифакса.

Кейр Стармер Rwendland

Но могут быть и другие логические причины. В некотором смысле небольшой конфликт на восточных границах ЕС укрепил бы позиции Британии как надежного поставщика безопасности и внешней для ЕС силы обеспечения баланса. Можно рассмотреть, чем чревата такая внешняя политика. Увеличение объемов поставки британского оружия и помощи подтолкнет Москву к тому, чтобы пойти на ответные действия, а также усилит зависимость центрально‑ и восточноевропейских государств от британской материальной поддержки. Пока на линии огня нет британских войск — а британские власти уже дали понять, что не намерены вводить активные войска в бой, — Лондон может продолжать играть в эту игру и повышать ставки.

У Германии нет ни воли, ни возможности обеспечить какую-либо безопасность в Восточной Европе, тогда как Франция идеологически выступает против дальнейшей англо-американской гегемонии и поэтому настроена против сохранения нынешней ситуации балансирования на грани войны с Россией. Хорошо это или плохо, но Центральной и Восточной Европе кажется, что Франция и Германия недостаточно надежны, чтобы иметь какой-либо дальнейший интерес в военном балансе России.

Второстепенный и негласный расчет британской стороны, возможно, заключается в том, что, учитывая бурные отношения Лондона с Берлином и Брюсселем, улучшение отношений со странами Прибалтики и Польшей приведет к благоприятному для Лондона балансу в ЕС.

Еще одна причина для такого курса Великобритании может состоять в том, что, несмотря ни на что, Британии после Brexit еще предстоит найти себе главную международную роль, которая бы служила интересам Лондона. В то время как общественное мнение в подавляющем большинстве выступает против формирования из ЕС сверхдержавы, а также появления у союза собственной армии, Великобритания не может покинуть континент и последовать за Америкой в Азию, поскольку сокращение американских расходов автоматически подтолкнет европейцев к консолидации собственной архитектуры безопасности.

Солдаты вооруженных сил Великобритании

Не то чтобы это требовало больших усилий. Даже несмотря на то, что общественное мнение США выступает за частичный вывод военных страны из Европы, американские атлантисты по-прежнему привержены защите континента, вплоть до пропаганды войны с Россией. Но в Лондоне с некоторой озабоченностью отметили рост тенденций в Вашингтоне к сокращению численности контингентов и осторожность общественности, что заметно по резкой риторике в британском парламенте после ухода США из Афганистана.

Иными словами, новая стратегическая цель Лондона заключается в том, чтобы не дать ЕС превратиться в независимое сверхгосударство, «удерживать американцев внутри, а немцев — подавлять». Все разговоры о «либеральном интернационализме» и порядке, основанном на правилах, при котором из Великобритании всё чаще звучат очень громкие заявления, являются — на фоне всё большей потери интереса к застарелым конфликтам на востоке Европы со стороны США и стран Европы Западной — не чем иным, как продуманной и умной игрой, с помощью которой США привязывают к континенту и таким образом обеспечивают Великобритании условия для увеличения собственного влияния. Непонятно, правда, может ли такой подход считаться действенным в долгосрочной перспективе.