София, , 13:30 — REGNUM Мэрия столицы Болгарии Софии приступила к обсуждению нового положения, предусматривающего введение запрета на использование пиротехники в личных целях. Об этом 27 января сообщает софийская газета «24 часа».

Салют Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, исключение будет сделано для фейерверков, салютов и петард, применяемых на рождественские, новогодние и пасхальные праздники, а также национальные и региональные мероприятия.

Кроме того, граждане, желающие отметить день рождения или корпоративную дату, обязаны обратиться в местные органы власти за соответствующим разрешением, которое будет выдано не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого празднества.

«Подобная мера позволить резко снизить количество несчастных случаев, возникающих из-за неправильного использования пиротехники», — заявил председатель муниципального общественного совета Софии Георги Георгиев.

Напомним, ежегодно из-за инцидентов, связанных с нарушениями правил техники безопасности при работе с пиротехническими изделиями, в Софии и прилегающих к болгарской столице регионах гибнут десятки местных жителей, сотни людей получают ранения и увечья.