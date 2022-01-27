Москва, 27 января 2022, 13:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин лично прочитал ответ американской стороны на предложенный Москвой договор о гарантиях безопасности. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 27 января журналистам.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Он утвердительно ответил на вопрос, прочитал ли российский лидер ответ властей США лично.

Как сообщало ИА REGNUM, США и НАТО 26 января передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Российская сторона изучает эти документы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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