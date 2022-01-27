Красноярск, , 13:28 — REGNUM Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности объявлены сразу в трёх городах Красноярского края — в Красноярске, Минусинске и Назарове. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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В Минусинске и Назарове метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ожидаются с 17 часов (местное время) 27 января до 19 часов 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске режим «чёрного неба» введён с 19 часов 27 января до 19 часов 28 января.

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