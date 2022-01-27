Сеул, , 13:27 — REGNUM Карьерный дипломат Филип Голдберг, в настоящее время возглавляющий американское диппредставительство в Колумбии, назначен новым послом США в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

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Согласно опубликованным данным, администрация президента США уведомила Сеул о назначении посла 26 января.

Напомним, что должность посла США в Сеуле остается вакантной с января 2021 года.

Голдберг работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009—2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).