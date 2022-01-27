Париж, , 13:27 — REGNUM Совет правительства Франции по вакцинации считает, что в настоящее время не требуются внедрения второй бустерной дозы вакцины против коронавируса, передает BFM TV.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

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«За исключением людей с тяжелым иммунодефицитом, вторая бустерная доза не принесет какой-либо существенной пользы», — говорится в заявлении совета правительства Франции по вакцинации.

Мнение о четвертой дозе вакцины от коронавируса может измениться в будущем.

Напомним, в настоящее время четвертая доза вакцины рекомендована жителям Франции старше 80 лет.