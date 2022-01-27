Берлин, 27 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Обвинения в отношении гражданина России Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ, выдвинула федеральная прокуратура ФРГ. Об этом 27 января сообщает пресс-служба немецкой прокуратуры.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР Шпион

«Федеральная прокуратура Германии 9 декабря 2021 года выдвинула в палате по государственной безопасности высшего земельного суда Мюнхена обвинения против российского гражданина Ильнура Н. из-за предполагаемой разведывательной деятельности», — указывается в сообщении.

Также утверждается, что обвиняемый не позднее осени 2019 года вступил в контакт с Службой внешней разведки (СВР) России и «заявил о готовности к сотрудничеству в разведдеятельности». При этом отмечается, что СВР якобы проявляла интерес к разработке европейской ракеты-носителя «Ариан» и к исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ.

Кроме того, добавляется, что с ноября 2019 года обвиняемый якобы регулярно встречался базирующимся в ФРГ оперативным офицером СВР и в ходе этих встреч также якобы передавал «информацию по исследовательским проектам в сфере авиакосмических технологий, особенно по различным стадиям разработки европейской ракеты-носителя «Ариан», за что, как утверждает германская прокуратура, получал денежное вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Латвии по подозрению в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России были арестованы два человека.