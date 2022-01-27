Старооскольский район, Белгородская область, 27 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Две женщины погибли вечером 26 января в результате наезда на них автомобиля в селе Шаталовка Старооскольского городского округа Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 18-летний водитель ГАЗ-2705 около 19:40 не справился с управлением и наехал на двух женщин 53 и 55 лет — они шли по краю проезжей части во встречном направлении. Пешеходы от полученных травм скончались на месте ДТП.

Установлено, что водитель двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением.