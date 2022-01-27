Уфа, 27 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Туман ожидается в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Так, 28 января 2022 года в регионе ожидается снег. Температура воздуха ночью в Башкирии может понизиться до — 26 °C, днем может потеплеть до — 8 °C. На некоторых дорогах может образоваться снежный накат, гололедица.

Ночью и утром на автотрассах ожидается туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается сильная изморозь.