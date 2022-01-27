Москва, 27 января 2022, 13:27 — REGNUM Текущие условия таковы, что о документе, подобном договору с США о прекращении холодной войны, остаётся только мечтать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 января журналистам.

Красный айсберг для «Титаника США». Плакат США времен холодной войны
Красный айсберг для «Титаника США». Плакат США времен холодной войны

Отвечая на вопрос о значении окончания холодной войны, он отметил, что сегодня не склонен переоценивать эту годовщину. Вряд ли эту дата может повлиять на политическое сознание нынешних руководителей.

«И вы совершенно правильно сказали о нынешних условиях, о заключении такой договорённости, о подписании таких бумаг, действительно, можно только мечтать», — сказал Песков.

Напомним, декларацию, официально положившую конец холодной войне, подписали в 1992 году в Кэмп-Дэвиде первый президент России Борис Ельцин и Джордж Буш-старший, занимавший тогда пост президента США.

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