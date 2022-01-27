Москва, 27 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) продолжает серию прямых эфиров с «депутатами новой волны», посвященную итогам первых 100 дней их работы в Государственной думе.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная Дума

В рамках третьей дискуссии ЭИСИ первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия»), член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») и заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»)оценили результаты своей работы в осеннюю сессию.

Модератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

За первые месяцы в роли депутатов Госдумы участники эфира проявили себя как эффективные законодатели, нацеленные на заботу о гражданах, постоянное общение с ними и выполнение предвыборных обещаний.

Депутаты новой волны активно участвовали в законотворческом процессе. Екатерина Стенякина приступила к разработке законопроекта, который даст нуждающемуся ребенку возможность получать две пенсии: по инвалидности и по потере кормильца. В Комитете по аграрным вопросам, заместителем председателя которого является Юлия Оглоблина, приняли закон, по которому фермеры могут торговать собственной продукцией на своей земле. На важность принятия социально ориентированных законопроектов обратила внимание Татьяна Дьяконова. «Где бы я ни работала, в центре моего внимания — всегда человек. Поэтому для меня особенно ценно, что за прошедшее время нам удалось принять 143 закона, третья часть которых социально значима», — подчеркнула она. С ней согласилась Екатерина Стенякина, отметив, что «разрабатываемые социально ориентированные законопроекты направлены на помощь людям здесь и сейчас, и забота о людях — это приоритет для депутатов».

Другим направлением ежедневной деятельности депутатов новой волны стала работа с личными обращениями избирателей, требующая безусловной включенности в проблемы людей. По ряду обращений уже есть конкретные результаты.

Екатерине Стенякиной удалось добиться признания многоквартирного дома аварийным с угрозой обрушения, и благодаря этому жильцы смогут получить новые квартиры уже в 2022 году. Сразу 800 обращений поступило в адрес Татьяны Дьяконовой, каждое из которых принято в работу. «Когда включаешься в работу над обращениями избирателей сразу, вырабатываешь план действий и держишь ситуацию на контроле, результаты не заставляют себя ждать. Первые из них уже получены, и, уверена, дальше будет только больше», — заключила Юлия Оглоблина.

Особое внимание депутаты новой волны уделяют защите интересов конкретных социальных групп. Например, письмо в правительство России с предложением найти возможность для подзарядки электрических инвалидных колясок в торговых центрах направила Екатерина Стенякина. Про инструмент «социального контракта», направленный на поддержку людей в трудной жизненной ситуации, рассказала Татьяна Дьяконова. Депутат поспособствовала увеличению заявок на социальный контракт в Липецкой области за счет развернутой кампании по информированию граждан.

Ориентиром в работе депутатов новой волны выступила Народная программа «Единой России», о необходимости максимальной реализации которой не раз заявлял Президент России Владимир Путин. Большое внимание проблеме социальной газификации на сельских территориях уделяет Юлия Оглоблина. Она проводит мониторинг цен на газификацию в Мордовии и в дальнейшем лично проконтролирует ряд объектов, где проводят газ. Татьяна Дьяконова считает наиболее важными для реализации Народной программы такие законодательные инициативы, как, например, принятие социально ориентированного бюджета, увеличение МРОТ, освобождение семей с детьми от НДФЛ с продажи квартир. Депутаты будут ориентироваться на реализацию Народной программы и в весеннюю сессию Госдумы. В 2022 году «Единая Россия» продолжит работу над утвержденной системой поддержки наименее защищенных категорий граждан, как заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Прямой эфир подтвердил наличие тренда на содержательное обновление российской политики. Эксперты ЭИСИ ранее связывали этот тренд с появлением управленцев нового типа в губернаторском корпусе, а теперь говорят и о феномене депутатов новой волны. В ходе осенней сессии Госдумы «новички» проявили себя как эффективные законодатели, выполняющие предвыборные обещания и нацеленные на заботу об интересах конкретных социальных групп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности «депутатов новой волны» — одно из направлений работы ЭИСИ, который предметно исследует кадровую политику обновления, инициированную президентом России Владимиром Путиным.