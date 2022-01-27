Оренбург, 27 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих веществ с помощью аптеки. Перед судом предстанут три жительницы региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, незаконным бизнесом занимались владелица аптеки 1986 года рождения и её работница — фармацевт 1982 года рождения. В ходе следствия установлена ещё одна участника группы — женщина 1960 года рождения. Сбыт запрещённых к свободному обороту препаратов осуществлялся через аптечный пункт. Товар отпускался без рецепта, а стоимость завышалась в шесть раз. Перед продажей фигурантки подыскивали наркозависимых клиентов.

При проведении обысков изъято порядка 1 тысячи медицинских блистеров с капсулами, в состав которых входит сильнодействующее вещество. Общая масса изъятых препаратов — около 5 кг. Кроме того, изъяты 2 тыс. блистеров с кодеиносодержащими таблетками.

«На доход, полученный от нелегальной торговли, обвиняемые приобретали недвижимость и дорогостоящие автомобили. В рамках следствия на имущество общей стоимостью около 5 миллионов рублей наложен арест», — сказали в оренбургском главке полиции.