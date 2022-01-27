Ла-Пас, 27 января, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Крайняя степень бедности в Боливии в 2021 году достигла 11,1%, а умеренная степень бедности — 36,6%. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики, сообщает агентство EFE.

Danielle Pereira Жители Боливии

Глава ведомства Умберто Арандиа заявил на пресс-конференции, что крайняя степень бедности в основном наблюдается в сельской местности: там этот уровень достигает 23%.

При этом в городах, по словам Арандии, этот уровень достигает 6,1%.