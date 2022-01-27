Тункинский район, Бурятия, 27 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту смерти 1,5-годовалого ребёнка в Тункинском районе Бурятии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР.

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Тело девочки было обнаружено в одном из домов села Кырен 26 января. Предварительно установлено, что накануне вечером 33-летняя мать ребёнка распивала спиртное в гостях у подруги.

«После полуночи женщина с девочкой пришла в гости к родственникам и переночевала у них. Следующим утром, вернувшись домой, она снова легла спать с ребёнком на диване. Спустя несколько часов проснулась и обнаружила рядом дочь мёртвой», — отметили в управлении.

Точную причину смерти ребёнка установят судмедэксперты. Правовое решение будет принято по итогам проверки.