Дагестан, 27 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудник Магарамкентской центральной районной больницы попал под следствие за подделку документов о вакцинации. Находясь на должности техника электронно-вычислительных машин, подозреваемый внес в электронную базу данных ложные сведения о якобы сделанной прививке местной жительнице, сообщили 27 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

«В сентябре и октябре 2021 года по просьбе двоих местных жителей и в нарушение «Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес в Единую государственную систему в сфере здравоохранения заведомо ложные сведения о прохождении вакцинации женщины двухкомпонентным препаратом», — говорится в сообщении СК по региону.

Фигурант уголовного дела своими действиями исказил информацию о фактическом состоянии показателей вакцинации среди населения, что, по мнению следствия, создало угрозу опасности для жизни и здоровья других людей.