Москва, , 13:10 — REGNUM В настоящее время Россия изучает ответ США на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом 27 января заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев и который, как сам (госсекретарь США Энтони) Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что содержание ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности будет доведено до сведения широкой общественности в течение самого ближайшее времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после 2014 года, когда на Украине произошёл государственный переворот, начались процессы, приведшие к политической напряжённости в мире, которая продолжается по сей день.