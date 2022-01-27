Нур-Султан, , 13:09 — REGNUM Систему безопасности Казахстана необходимо перестроить, чтобы она отвечала на все современные вызовы, заявил 27 января на заседании Совета безопасности президент республики Касым-Жомарт Токаев, который также является председателем Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности», — завил Токаев.

По данным пресс-службы, он отметил, что силовики должны извлечь уроки из январских событий. Президент также заявил, что систему нацбезопасности нужно сбалансировать, а все её структуры должны изменить свою работу.

Сообщается, что на заседании были приняты решения по реформированию системы нацбезопасности.

Напомним, массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января. Токаев заявил, что нападения совершают десятки тысяч террористов, которыми управляют «внешние силы». В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.

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