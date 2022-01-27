Москва, 27 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин знает о предложении депутатов поставить оружие республикам Донбасса, но пока не рассматривает эту инициативу. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 января журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, Путину «прекрасно известно» о такой точке зрения, он с пониманием относится к тому, насколько это чувствительная тема. Вместе с тем Песков назвал чем-то новым, чего раньше не было, инициативу российских политиков помочь защитникам Донбасса вооружениями.

«Сейчас нет какой либо реакции президента на подобные инициативы», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия»Андрей Турчакзаявил, что Москве следует поставить в ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений, чтобы помочь республикам повысить обороноспособность.

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