Уфа, 27 января 2022, 13:10 — REGNUM Цены на непродовольственные товары в Башкирии в 2021 году выросли на 9,3%. Об этом 27 января сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на заседании государственного собрания региона.
По его словам, среди непродовольственных товаров более высокие темпы роста цен были зафиксированы на строительные материалы. Так, цены на пиломатериалы выросли в 1,5 раза.
«Рост цен обусловлен оживлением спроса как в стране, так и на внешних рынках, повышением цен производителей и поставщиков из-за увеличения себестоимости производства. В свою очередь, на росте себестоимости сказался дефицит сырья и материалов в связи с приостановлением деятельности многих заводов из-за пандемии, снижением объемов заготовки древесины в целом по России в 2020 году относительно предыдущих периодов», — сообщил Гусев.
Он также отметил, что среди причин повышения цен и рост стоимости таких импортных составляющих, как ламинированная бумага для упаковки ДСП и химических добавок.