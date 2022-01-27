Уфа, , 13:10 — REGNUM Цены на непродовольственные товары в Башкирии в 2021 году выросли на 9,3%. Об этом 27 января сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на заседании государственного собрания региона.

Пиломатериалы

По его словам, среди непродовольственных товаров более высокие темпы роста цен были зафиксированы на строительные материалы. Так, цены на пиломатериалы выросли в 1,5 раза.

«Рост цен обусловлен оживлением спроса как в стране, так и на внешних рынках, повышением цен производителей и поставщиков из-за увеличения себестоимости производства. В свою очередь, на росте себестоимости сказался дефицит сырья и материалов в связи с приостановлением деятельности многих заводов из-за пандемии, снижением объемов заготовки древесины в целом по России в 2020 году относительно предыдущих периодов», — сообщил Гусев.

Он также отметил, что среди причин повышения цен и рост стоимости таких импортных составляющих, как ламинированная бумага для упаковки ДСП и химических добавок.