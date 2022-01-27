Красногорск, 27 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Аналоговое медицинское оборудование в учреждениях здравоохранения Подмосковья будет заменено на цифровое. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям.

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» Медицинское оборудование

Реализовать поставленную задачу планируется к 2025 году, добавил глава региона.

«Задача — за три года заменить все аналоговое оборудование. Что такое аналоговое оборудование? Во-первых — оно безнадежно устарело, во-вторых — снимки с него можно читать только на месте, где они были сделаны», — сказал Воробьев.