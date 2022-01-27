Кетовский район, Курганская область, 27 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Курганской области в одной из школ в Кетовском районе сработала пожарная сигнализация. Огонь уничтожил в ученом заведении три квадратных метра, сообщает региональный оперативный штаб.

Lennart Tange Короткое замыкание

Утром в здании Введенской общеобразовательной школы №2 в Кетовском районе произошло замыкание электропроводки. В связи со сложившейся ситуацией занятия в школе отменены. В течение двух дней — 27 и 28 января — будет проведена проверка всей электропроводки в данном учебном учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в Якутии из-за неисправной электропроводки в Якутии сгорела школа.